Lazio-Verona, le pagelle: Immobile c'è, bene Luis Alberto

Nella Lazio spiccano le prestazioni di Immobile e Luis Alberto, qualche affanno per Lukaku. Al Verona non bastano Romulo e Nicolas.

La Lazio torna a vincere e torna a convincere contro il Verona, mettendo in cascina tre punti che le consentono di scavalcare l’Inter in classifica e di portarsi al quarto posto. Una vittoria meritata quella della compagine biancoceleste che, padrona del campo fin dai primissimi minuti di gara, si impone grazie ad una doppietta del solito Ciro Immobile.

Proprio il bomber della Lazio, dopo un primo tempo complicato nel quale, nonostante diversi tentativi non è riuscito a trovare la via della rete, nella ripresa del match dell’Olimpico è salito in cattedra realizzando nell’arco di 5’ i due goal che hanno mandato in archivio l’incontro. Bene anche Luis Alberto (per lui una traversa nel primo tempo e l’assist per l’1-0), capace di illuminare la scena con giocate di altissimo livello. Al solito positiva la prova di Milinkovic-Savic, mentre con qualche affanno in più ha dovuto fare i conti un Lukaku che dalle sue parti ha trovato un Romulo al solito generosissimo.

L’esterno brasiliano è stato il migliore della sua squadra. Sue le sgroppate sulla destra che, soprattutto ad inizio secondo tempo, hanno creato qualche imbarazzo alla retroguardia biancoceleste. Positiva anche la prova di Nicolas, che con alcuni interventi importanti ha consentito al Verona di andare negli spogliatoi sullo 0-0. Da rivedere Verde (poco attivo) e Kean (meno brillante rispetto alle ultime uscite).

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha 6; Wallace 6, De Vrij 6, Radu 6,5 (80’ Murgia s.v.); Marusic 6, Lulic 6,5, Parolo 6, Milinkovic-Savic 6,5, Lukaku 5,5 (75’ Luiz Felipe 6); Luis Alberto 7; Immobile 7,5 (84’ Caicedo s.v.).

VERONA (4-4-2): Nicolas 6,5; Boldor 5, Caracciolo 6, Vukovic 5,5, Fares 5,5; Romulo 6,5, Valoti 5,5, Buchel 5 (58’ Calvano 6), Matos 5 (68’ Petkovic 5,5); Verde 5 (64’ Aarons 6), Kean 5,5.