Lazio, tifosi imbrattano la Curva Sud: scritte ed adesivi antisemiti

Curva Sud dell'Olimpico imbrattata con slogan antisemiti. La FIGC ha già aperto un'inchiesta a riguardo, gli 'Irriducibili' della Lazio: "Sfottò".

Brutto gesto da parte di una frangia di tifosi della Lazio, abituali frequentatori della Curva Nord, attualmente squalificata per due giornate a causa degli 'ululati' razzisti riscontrati durante il match interno contro il Sassuolo del 1° ottobre scorso.

La Lazio aveva trovato un escamotage pur di consentire al proprio tifo più caldo di sostenere la squadra: nell'incontro vinto col Cagliari infatti, questi tifosi si sono spostati in Curva Sud, tradizionale spazio riservato ai rivali romanisti, al simbolico prezzo di un euro.

Peccato però che non abbiano perso l'occasione per farsi notare nuovamente: come riportato dall'ANSA, il settore è stato tappezzato in maniera provocatoria con adesivi antisemiti (tra cui l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma) oltre che da scritte poco edificanti.

Immediata la rimozione del tutto, da parte degli addetti alle pulizie dell'impianto, oltre alla protesta della comunità ebraica romana che su Twitter ha espresso tutto il suo sdegno tramite il proprio presidente Ruth Dureghello:

Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi. pic.twitter.com/Q1uJnDQ7Cl — Ruth Dureghello (@dureghello) 23 ottobre 2017

"Questa non è una curva, questo non è calcio, questo non è sport. Fuori gli antisemiti dagli stadi". Intanto la la FIGC ha deciso di aprire un'inchiesta a riguardo: la Procura federale ha già acquisito il materiale e preso visione degli atti.

La Lazio ha voluto prendere le distanze da questo spiacevole episodio, come affermato dal portavoce Arturo Diaconale: "La Lazio ha sempre condannato ogni forma di razzismo, si resta interdetti di fronte a manifestazioni di evidentemente riguardano un gruppo ristrettissimo di persone, che non coinvolgono i tifosi che si sono sempre comportati bene e in maniera regolare".

La società biancoceleste ha intenzione di non essere danneggiata per azioni sconsiderate di terzi: "Ci preoccupa che un numero minutissimo di sconsiderati può provocare danni d'immagine e materiali clamorosi a una società che sta facendo ogni massimo sforzo essere al passo coi tempi".

Dal canto loro, però, gli 'Irriducibili' hanno voluto far sentire la propria voce: "Siamo stupiti da tutto questo clamore mediatico. Tutto deve rimanere nell'ambito del 'nulla', circoscritto a un contesto sportivo animato da scherno, sfottò e goliardia".

"Esistono altri casi che secondo noi meriterebbero aperture dei tg e ampie pagine di giornali - prosegue il gruppo di supporters biancocelesti - Non ci dissociamo da ciò che non abbiamo fatto, ci meravigliamo che queste, che vengono ritenute accuse, quando vengono fatte nei nostri confronti non scandalizzano nessuno. Ci verrebbe da chiedere perché non si è sottolineata la nostra iniziativa annessa in ricordo delle vittime del terrorismo".

Gli 'Irriducibili', infine, aggiungono: "Sono tutte mosse atte a ostacolare la crescita della nostra Lazio, che si sta affermando come una delle più belle realtà di questo campionato".