Lazio-Steaua, Inzaghi promette: "In campo andranno i migliori"

Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del ritorno con lo Steaua: "Abbiamo sempre segnato, il goal arriverà. Ma non dobbiamo subirne".

Se il Milan è praticamente qualificato, se il Napoli è quasi eliminato, la Lazio (come l'Atalanta) sta in una via di mezzo: ha perso l'andata dei sedicesimi di Europa League contro lo Steaua, ma ha tutto per recuperare. E anche Simone Inzaghi ne è convinto.

"L'anno scorso abbiamo fatto tanti sacrifici per qualificarci - le parole del tecnico biancoceleste nella conferenza stampa della vigilia - per cui cercheremo di andare avanti in questa competizione mandando in campo la miglior formazione possibile. Bisogna vedere come sta chi ha giocato contro il Verona".

Anche Felipe Anderson può partire dal primo minuto: "Ma può essere la partita di tutti, non soltanto la sua. Vediamo oggi pomeriggio, devo ancora decidere. Ho qualche idea, ma non so ancora chi giocherà dall'inizio", dice ancora Inzaghi.

Secondo il tecnico laziale, lo Steaua "è una formazione organizzata, che all'andata non ha pensato unicamente a difendersi. Hanno qualità, dovremo stare attenti ed essere aggressivi. Escludendo il match di Bucarest abbiamo sempre segnato. Certo, non dobbiamo prendere goal".

Proprio per quanto riguarda il rendimento offensivo, qualcosa si è inceppato: quanti sprechi contro il debole Verona, prima di sbloccare il risultato. "Ma io sono tranquillo. Creando tanto il goal arriva sempre. Dobbiamo solo rimanere lucidi e torneremo a segnare come prima".