Lazio, rivoluzione in Europa League: tandem Correa-Caicedo

Simone Inzaghi ha pronti sette cambi di formazione rispetto all'undici sceso in campo nel derby: fuori Luis Alberto e Immobile.

Sarà tutta un'altra Lazio quella che scenderà in campo in Europa League contro l'Eintracht Francoforte, perlomeno per quanto riguarda gli uomini.

Simone Inzaghi ha infatti pronti sette cambi rispetto all'undici titolare sceso in campo sabato scorso nel derby.

Tra i pali ci sarà Proto, in difesa toccherà a Bastos completare il terzetto di centrali con Acerbi e Wallace, con Caceres che potrebbe essere utilizzato come esterno destro.

A centrocampo l'unica conferma è Milinkovic-Savic, per il resto cambierà tutto: Badelj sostituirà Lucas Leiva, Murgia fara rifiatarè Parolo e Durmisi prenderà il posto di Lulic.

In avanti fuori sia Luis Alberto (convocato, ma non al top fisicamente) che Immobile: Inzaghi si affiderà all'inedito duo composto da Correa e Caicedo, che puntano a scalare le gerarchie anche in campionato.

Ecco le probabili formazioni:

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Kostic: Jovic; Haller, Rebic.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Wallace; Caceres, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Caicedo.