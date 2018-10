Lazio, retroscena Lotito: “Rifiutata un'offerta indecente per Milinkovic-Savic”

Il presidente della Lazio racconta l'offerta irrinunciabile per il centrocampista serbo: "Avevo detto all'allenatore che non l'avrei ceduto ora".

Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei giocatori più rappresentativi della Lazio dello scorso tant'è che i migliori club europei avevano messo gli occhi su di lui.

Il presidente Lotito però ha deciso di non cederlo rifiutando un'offerta importante e lo dichiara in un’intervista al ‘Tempo’: “Lo dico con tutta onestà. Avevo preso un impegno con l’allenatore che non lo avrei venduto in questa stagione , anche se ho ricevuto un’offerta importantissima il penultimo giorno di mercato, avevamo un piano per sostituirlo ma non c’era tempo. Qualche benpensante ha ritenuto di anticipare la chiusura in mia assenza (era in campagna elettorale ndr). Non potevo cederlo, ma soprattutto per la promessa fatta al tecnico: sono abituato a rispettare gli impegni che prendo” .

Riguardo l'offerta ricevuta il patron laziale afferma: “ Le cifre non si dicono ma sicuramente era un’offerta indecente che penso nessuno in Italia avrebbe mai rifiutato , lo dico senza paura di essere smentito. Non lavoro per il denaro, a me piace vincere le sfide, vedremo se ho sbagliato o ho avuto ragione a farlo. Avrei potuto vendere tanto ma non l’ho fatto ”.

Molte volte si rimarca a Lotito di non comprare e spendere abbastanza durante il calciomercato: “E che ci faccio con i calciatori, la collezione Panini? Vi garantisco che tutti i giocatori della Lazio mi sono stati chiesti per cifre importanti, ma li ho tenuti. La stima del valore della rosa è stato fatto sulle offerte che sono arrivate. Lo stadio? Non dipende da me, io lo avrei già fatto”.

Continua parlando della società biancoceleste che non vuole assolutamente vendere: “Non ho mai ricevuto proposte e la vendita sarebbe ammettere un fallimento e non sono abituato, mentre io lavoro per vincere le sfide e non per il denaro".