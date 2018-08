Lazio-Napoli, primo big match all'Olimpico: Immobile sfida Milik

11:00 Condividi Chiudi

Lazio e Napoli si sfidano nel secondo match della prima giornata di Serie A: biancocelesti senza diversi titolari, azzurri con Karnezis.

Riparte il calcio italiano, riparte la Serie A. Alla prima giornata subito un big match, con Lazio e Napoli a confronto all'Olimpico per partire con l'acceleratore. I biancocelesti di Inzaghi sfidano i nuovi azzurri di Ancelotti, che rispetto alla squadra di Sarri hanno cambiato pochissimo.

Segui Lazio-Napoli in esclusiva in diretta streaming su DAZN

Inzaghi deve fare a meno di diversi giocatori per la sfida contro il Napoli: l'ultima giornata dello scorso campionato ha infatti generato le squalifiche di Lucas, Lulic e Patric, mentre Lukaku e Berisha sono indisponibili e dunque non convocati per il match dell'Olimpico.

In attesa di Meret, non al meglio, e di Ospina, appena arrivato, nel Napoli c'è Karnezis tra i pali. Poco soddisfacente nelle amichevoli pre-stagionali, l'ex estremo difensore dell'Udinese è l'unica nuovo acquisto che partirà titolare nella trasferta romana.

Lazio ancora una volta con Immobile davanti a Luis Alberto, mentre per l'occasione Caceres sarà schierato come esterno di centrocampo. Badelj subito titolare alla pari di Acerbi, per il resto dentro Strakosha, Felipe, Radu, Marusic, Parolo e ovviamente Milinkovic-Savic.

Dall'altra parte 4-3-3 per Ancelotti che schiera Hysaj e Mario Rui sulle fasce, quest'ultimo in attesa del recupero di Ghoulam, e la coppia Albiol-Koulibaly. Fabian Ruiz parte dalla panchina per lasciare spazio a Zielinski al fianco di Allan e capitan Hamsik. Mertens fuori, Milik centravanti con Callejon e Insigne.

L'articolo prosegue qui sotto

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne