Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: c'è Milik, Mertens in panchina

17:23 Condividi Chiudi

Napoli con Karnezis tra i pali e Hamsik regista. Davanti gioca Milik e non Mertens. 3-5-1-1 confermato nella Lazio, che presenta tutti i big.

Le formazioni ufficiali di Lazio e Napoli:

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Lazio con tutti i big in campo: da Milinkovic-Savic a Luis Alberto, passando per Immobile. Lucas Leiva squalificato: davanti alla difesa c'è il neo acquisto Badelj. Senza Lulic, Caceres viene schierato qualche metro più avanti, anche se potrebbe alternarsi con Radu.

Nel Napoli, nessuna sorpresa rispetto alla vigilia. In porta c'è Karnezis, in attesa che Ospina inizi ad allenarsi e che Meret torni dall'infortunio, mentre Hamsik viene confermato nella nuova posizione di regista. Zielinski titolare al posto di Fabian Ruiz, Milik spinge Mertens in panchina.