Lazio-Milan: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Lazio e Milan si giocano la finale di Coppa Italia in quel dell'Olimpico: Immobile e Kalinic partiranno titolari.

Terzo capitolo dell'infinita sfida tra Milan e Lazio , che nel giro di un mese si sono già affrontate due volte, una in campionato e due nelle semifinali di Coppa Italia. Le uniche rappresentanti italiane agli ottavi di Europa League cercano un ulteriore grande passo stagionale.

DOVE E QUANDO

Lazio-Milan di Coppa Italia si giocherà all'Olimpico il prossimo 28 febbraio: appuntamento alle ore 20.45.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La sfida fra Lazio e Milan sarà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro su RAI 1. La gara sarà visibile per tutti anche in streaming attraverso RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI

Gara essenziale in cui nessuna delle due adotterà turnover, se non quello essenziale. Nella Lazio da valutare Lukaku e Caceres, con Marusic e Wallace che giocheranno titolari. In attacco insieme a Immobile ci sarà Felipe Anderson, possibile panchina per Luis Alberto e Lulic.

Gattuso deve valutare il recupero di Calabria, che dovrebbe partire dal 1' con Abate in panchina: in avanti insieme a Suso e Calhanoglu torna Kalinic, Cutrone fuori. Dubbio Kessiè a centrocampo, pronto Montolivo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Basta; Felipe Anderson; Immobile.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.