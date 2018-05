Lazio, match ball per la Champions: se vince a Crotone sarà festa

La Lazio ha la ghiotta opportunità di chiudere i conti per la qualificazione in Champions vincendo a Crotone proprio contro l'ex Inter Zenga.

Dal possibile sorpasso dell'Inter al possibile match ball per la Champions League: se il sabato sera dei nerazzurri si è rivelato uno psicodramma, quello della Lazio è stato sinonimo di goduria, con la consapevolezza che ora l'approdo all'Europa che conta è lì, ad un passo.

Agli uomini di Simone Inzaghi basterà fare bottino pieno contro il Crotone per festeggiare, rendendo in tal modo completamente inutile lo scontro diretto del 20 maggio, ultimissima spiaggia per gli interisti qualora i biancocelesti non dovessero vincere quest'oggi.

Sì, perché allo 'Scida' non sarà per niente facile: previsto il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che vale la salvezza (sarebbe la seconda di fila dopo quella clamorosa della scorsa stagione), c'è da star sicuri che i calabresi venderanno cara la pelle per raggiungere quello che per loro è un autentico Scudetto.

Gara dai tantissimi stimoli anche per il tecnico Walter Zenga, che l'Inter ce l'ha nel cuore avendoci giocato per ben 19 anni tra giovanili e prima squadra. Ed è all'Uomo Ragno che i tifosi nerazzurri si aggrappano per l'ennesima volta, nella speranza di un miracolo che al momento appare complicatissimo.

Lo stesso Zenga ha però fatto intendere di non pensare alla sua ex squadra, ma soltanto al destino del suo Crotone: "Vogliamo chiudere i conti in anticipo senza aspettare l'ultima partita. Io sono l'allenatore del Crotone e non penso a nient'altro, non voglio essere paragonato ad altre cose. Voglio vincere per la città, il club e i tifosi. Per la Lazio sarà un bel problema giocare nel nostro stadio".

Senza gli infortunati Luis Alberto (stagione finita), Immobile, Parolo e Lukaku, la Lazio punterà quindi sull'estro di Felipe Anderson, autore in stagione di sette reti nonostante il più delle volte sia partito dalla panchina per poi entrare a gara in corso. E in campo ci sarà anche il tanto discusso de Vrij, promesso sposo proprio dell'Inter che punterà su di lui per rinforzare la difesa.

Queste le probabili formazioni:

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Stoian; Ricci, Simy, Nalini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo.