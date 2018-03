Lazio-Juventus: Dybala 'falso nueve', Mandzukic in panchina

Allegri a Roma proporrà il miglior assetto possibile: dentro Barzagli e Dybala dal 1'. Mandzukic verso la panchina, Alex Sandro ancora nel tridente.

“ A Roma scenderà in campo la miglior formazione ”. Queste la parole di Massimiliano Allegri alla vigilia. Frasi che fanno capire quanto sia elevata la posta in palio in terra capitolina. Oggi alle 18, presso la splendida cornice dello stadio Olimpico, la Juventus fronteggerà la Lazio . Per una sfida che, nella sua totalità, è destinata ad offrire diversi spunti di rilievo. La seconda della classe che affronta in trasferta l'attuale terza forza del campionato. Diversi campioni sul rettangolo di gioco con, magari, anche un occhio rivolto al mercato.

Higuain, vittima nel derby di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, dopo aver saltato l'impegno con l'Atalanta proporrà lo stesso copione anche contro i biancocelesti. Il tutto, discorso prioritario del momento, mettendo nel mirino Wembley. Seppur non al top della condizione, il Pipita per il Tottenham dovrebbe riuscire a racimolare la convocazione. Dopodiché, ovviamente, toccherà ad Allegri decidere di rischiare o meno il suo numero 9. La sensazione è che l'attaccante argentino sia destinato ad ottenere una maglia da titolare. Ma le sensazioni nel calcio possono dire tutto e niente.

Salteranno Lazio-Juventus pure Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Pinsoglio. L'esterno colombiano, operato per pubalgia, negli ultimi giorni ha intensificato il ritmo e, quindi, il recupero procede secondo tabella. Il tuttofare offensivo carrarino, alle prese con un trauma distorsivo con interessamento capsuolo-legamentoso al ginocchio sinistro, verrà valutato nuovamente nei prossimi giorni. La speranza juventina resta quella di scongiurare l'intervento chirurgico. L'ex terzino del Milan, pur non essendo scontato, potrebbe farcela per Londra: il trauma distrattivo alla coscia sinistra è ormai alle spalle. Infine, il terzo portiere della Signora resterà a riposo un paio di giorni per una botta alla mano. Da valutare, per un problema della ultim'ora, le condizioni di Mandzukic. L'ariete croato, a scopo precauzionale, a Roma potrebbe partire dalla panchina.

Sistema di gioco che vince non si cambia: 4-3-3. E fino al termine della stagione, in tal senso, non dovrebbero emergere novità. Buffon titolare. Lichtsteiner , Barzagli , Benatia e Asamoah in difesa. Khedira , Pjanic e Matuidi a centrocampo. Douglas Costa , Alex Sandro e Dybala in attacco. La 'Joya', dopo due panchine funzionali, torna titolare. Questo, dunque, lo schieramento bianconero in rampa di lancio per la Lazio.