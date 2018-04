Lazio, Inzaghi recupera Immobile: "Convocato per la Fiorentina"

13:05 Condividi Chiudi

Inzaghi presenta Fiorentina-Lazio: "Immobile ha preso una botta al piede, ma verrà convocato. Non faccio tabelle Champions, pensiamo alla Viola".

Reduce dalla dolorosa eliminazione dall'Europa League E dal pareggio nel derby, la Lazio non conosce pause. C'è la Fiorentina per gli uomini di Simone Inzaghi, intervenuto in sala stampa per presentare il match del Franchi.

Un plauso alla squadra per come hanno reagito alla disfatta di Salisburgo. "Non era facile giocare il derby dopo la delusione dell'Europa League, i ragazzi sono stati bravi mettendo in campo tutte le energie fisiche e mentali a loro disposizione. Tabella Champions? Non ne ho mai fatte, occorre pensare solo alla Fiorentina, bella squadra con un allenatore molto preparato. Le energie fisiche si possono recuperare il 24-48 ore, invece occorre essere bravi ad eliminare quelle dal punto di vista mentale".

Immobile stringerà i denti e ci sarà. Sono però ancora molti i dubbi di formazione. "Immobile ha preso una botta al piede ma è convocato per la partita di domani. Non dovesse farcela sceglierò uno tra Nani e Caicedo. Lulic ha speso tanto, è da valutare. Lukaku è invece in una buona condizione fisica. Caceres domani può giocare dall'inizio, potrebbe essere della partita pure Bastos. Sceglierò due tra Felipe Anderson, Luis Alberto e Milinkovic-Savic".

Menzione specifica per Luiz Felipe. "Devo riconoscere grande merito per come sta lavorando e per quello che sta facendo a Luiz Felipe. L'anno scorso Wallace ci ha dato una grande mano, quest'anno lo hanno fermato i problemi fisici".