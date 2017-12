Lazio, Inzaghi non fa calcoli: "Contro la Fiorentina schiererò la migliore formazione"

L'allenatore della Lazio ha parlato alla vigilia della sfida di Coppa Italia: "Sono concentrato sulla Fiorentina, all'Inter penseremo solo dopo".

Dal campionato alla Coppa Italia, senza sosta e senza vacanze per la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, si è allenata anche il giorno di Natale per preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina, valevole per i quarti di finale della competizione nazionale.

L'allenatore della Lazio ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport', presentando così la partita: "Sarà una partita difficile per noi, perché la Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene, quindi dovremo disputare una sfida tosta, importante, nel tentativo di centrare la semifinale".

Ma in campionato arriva anche il match decisivo contro l'Inter sabato prossimo: "Nella mia testa c'è solo ed esclusivamente la Fiorentina - aggiunge Simone Inzaghi - metterò in campo quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l'Inter in campionato".

Infine, Inzaghi gongola per i due giocatori recuperati negli ultimi giorni: "Il rientro di Felipe Anderson ci dà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace. Per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d'andata, non ce li abbiamo mai avuti".