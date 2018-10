Lazio, Inzaghi contro il calendario: "In campo domenica pomeriggio, serve rispetto"

Simone Inzaghi chiede alla Lazio di archiviare la sconfitta contro la Roma e pensare all'Eintracht: "Il Derby va dimenticato in fretta".

Archiviare il Derby e ripartire. Questo è l'imperativo in casa Lazio dove Simone Inzaghi , alla vigilia della trasferta di Francoforte contro l'Eintracht , chiede ai suoi un pronto riscatto.

" Il Derby ormai è il passato e va dimenticato in fretta . Non l’abbiamo perso tatticamente, con più fame e cattiveria gli episodi potevano girare dalla nostra parte" , sottolinea Inzaghi in conferenza stampa.

Il tecnico quindi se la prende col calendario: "Ci giocheremo l’Europa League con tutte le nostre forze ma ci vorrebbe maggior rispetto per noi ed anche per il Milan , domenica saremo subito in campo alle 15".

Inzaghi infine non si sbilancia sulle scelte di formazione: " Valuterò in base al recupero dei ragazzi dall’ultimo impegno ed in base a ciò che vedo in allenamento, domani affrontiamo la squadra vincitrice della Coppa di Germania.

La formazione è già nella mia testa ma ai giocatori ancora non l’ho comunicata, abbiamo l’obbligo di disputare la gara di domani nel modo migliore. Sappiamo cosa significa il Derby ma dovremo essere in grado di lasciarci tutto alle spalle”.