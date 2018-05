Lazio-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Spareggio per la Champions all'Olimpico: la Lazio ospita l'Inter con due risultati su tre a disposizioni: ai nerazzurri invece servirà solo vincere.

Finale di campionato entusiasmante per quanto riguarda la lotta Champions: Lazio e Inter si giocheranno l'ultimo posto rimasto per l'accesso alla massima competizione europea nello scontro diretto dell'Olimpico, con i biancocelesti che ci arrivano con tre punti di vantaggio. Ai nerazzurri non resterà dunque che vincere per raggiungere l'obiettivo.

DOVE E QUANDO

Lazio-Inter si giocherà allo stadio Olimpico domenica 20 maggio. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La gara tra Lazio e Inter sarà visibile su Mediaset Premium e su Sky, rispettivamente ai canali Premium Sport e Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio Mix; sarà possibile seguire il match anche in streaming grazie ai servizi Premium Play e SkyGo, oltre che su Eleven Sports, previa registrazione al sito.

PROBABILI FORMAZIONI

Inzaghi pensa all'esclusione di de Vrij: l'olandese potrebbe trovarsi in difficoltà di fronte alla sua nuova prossima squadra, pronta la conferma di Wallace e il ritorno di Luiz Felipe dopo la squalifica. Marusic dovrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia destra ai danni di Basta, Murgia ancora titolare in virtù del perdurare dei problemi fisici di Parolo. Difficilissimo il recupero di Luis Alberto, molto più probabile quello di Immobile che è tornato a correre e a lavorare col pallone: se riuscirà a recuperare pienamente, l'attaccante napoletano sarà supportato da Felipe Anderson.

Spalletti dovrebbe recuperare Miranda, rimasto precauzionalmente a riposo contro il Sassuolo. Chi nell'ultimo incontro non ha convinto è Vecino: possibile avvicendamento con Borja Valero. Gagliardini in panchina qualora dovesse farcela a rientrare dopo lo stiramento alla coscia destra. Solito tridente alle spalle di Icardi.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.