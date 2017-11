Lazio, Felipe Anderson non vede ancora l'uscita dal tunnel: rientro a gennaio?

La pubalgia è guarita, ma per Felipe Anderson c'è ancora da lavorare prima di poter tornare in campo: occorre ritrovare una condizione accettabile.

E' assente dai campi dallo scorso luglio, quando si è fermato durante l'amichevole col Bayer Leverkusen, ma per Felipe Anderson ancora non si vede l'uscita dal tunnel. Finito in infermeria a causa di una pubalgia, il trequartista della Lazio è ormai guarito ma stenta a ritrovare una condizione sufficiente.

C'è ancora da attendere, insomma, per Felipe Anderson, che certo non vede l'ora di mettersi alle spalle questa brutta prima parte di stagione. Si parla di un possibile ritorno fra i convocati a metà dicembre, ma non è escluso che si arrivi anche fino a gennaio per rivedere in campo in un match ufficiale il calciatore biancoceleste.

Le speranze di Simone Inzaghi erano di poter convocare il calciatore in occasione del derby con la Roma di sabato scorso, per fargli riassaporare quanto meno la panchina, ma vi ha dovuto rinunciare dopo che il brasiliano si è nuovamente fermato dopo aver disputato, facendo anche bene, l'amichevole contro il Divino Amore.

Il problema attuale di Felipe Anderson, quindi, non è più la pubalgia ma il tono muscolare: per guarire, infatti, ha dovuto rimanere fermo per lungo tempo e ora per ritrovare una condizione muscolare accettabile per poter disputare una partita occorrerà ancora del tempo.