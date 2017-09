Lazio, chi è Bruno Jordão: un regista dai piedi buoni per Inzaghi

16:30 Condividi Chiudi

Andiamo alla scoperta di Bruno Jordão, giovane centrocampista portoghese che la Lazio ha appena acquistato dal Braga.

La Lazio ha messo a segno i suoi ultimi colpi di mercato proprio nelle ore finali di questa pazza sessione estiva del calciomercato: oltre al ben più quotato Nani, sono arrivati anche Pedro Neto e Bruno Jordão, entrambi provenienti dal Braga. Andiamo alla scoperta di quest'ultimo, che a differenza del di Pedro Neto sarà con ogni probabilità integrato in prima squadra.

LA CARRIERA

Bruno Jordão nasce il 12 ottobre 1998 a Marinha Grande, comune portoghese di poco più di 35mila abitanti, situato nel distretto di Leiria: è proprio qui che inizia a muovere i primi passi da calciatore, prima col Garcia e poi con la Marinhense, dove si mette in mostra.

Nel 2010 si accorge di lui l'União Leiria, club con un passato importante in Portogallo e tra i primi ad essere allenato da José Mourinho, nella stagione 2001/2002: qui fa tutta la trafila dalle giovanili alla prima squadra, dove nel 2015/2016 esordisce ufficialmente, mettendo a segno 3 reti in 24 apparizioni.

Numeri che bastano per far sì che il Braga si accorga di lui e lo acquisti nell'estate del 2016: con il suo nuovo club, Bruno Joao riesce a mettersi ancora in mostra nonostante un avvio complicato, siglando 2 reti ed un assist in 19 presenze.

Per quanto concerne la Nazionale portoghese, Bruno Jordao ha esordito con le selezioni dell'Under 18 e dell'Under 19, non ancora con quella dell'Under 21 per cui c'è però ancora tutto il tempo.

LE CARATTERISTICHE

Le caratteristiche fisiche sono quelle classiche di un ragazzo di quasi 19 anni: altezza 180 cm e peso di 78 kg, è dotato di un buon piede (quello che predilige è il destro) che gli permette di padroneggiare in mezzo al campo, zona in cui si è fatto conoscere al grande calcio.

E' molto bravo nei passaggi, il suo fisico abbastanza longilineo gli permette di farsi valere anche nei contrasti aerei, fondamentale non di poco conto per il calcio moderno.

Naturalmente toccherà ad Inzaghi lavorarci su, considerata la giovanissima età di Bruno Jordão che ha ancora ampi margini di miglioramento, sia tecnici che fisici.

DOVE GIOCHERÀ NELLA LAZIO

Difficile pensare ad un impiego di Bruno Jordão da titolare nelle prossime settimane: come da previsione, il giovane lusitano partirà dietro nelle gerarchie con i ben più quotati compagni di squadra Lucas Leiva, Luis Alberto e Parolo.

Non mancheranno le occasioni che potrebbero vederlo protagonista nel ruolo di centrocampista centrale, anche se può benissimo essere impiegato anche in quello di mediano e trequartista, qualora dovesse essercene bisogno.

L'articolo prosegue qui sotto

I tre impegni dei biancocelesti - impegnati in campionato, Coppa Italia ed Europa League - possono rappresentare un grande vantaggio per Bruno Jordão, che avrà con ogni probabilità le sue chances. Per un posto da titolare servirà ancora aspettare.