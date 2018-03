Lazio-Bologna: Milinkovic-Savic verso il forfait

La Lazio che affronterà il Bologna domenica sera dovrà quasi sicuramente fare a meno di Sergej Milinkovic-Savic.

La Lazio, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League dopo il 2-0 alla Dinamo Kiev, è tornata alla base ad un orario diverso da quello previsto a causa di un ritardo aereo.

Nel pomeriggio la squadra è comunque riuscita a ritrovarsi a Formello per l'allenamento, c'è da preparare la prossima sfida di campionato contro il Bologna e mantenere un piazzamento Champions.

Simone Inzaghi quasi sicuramente dovrà fare a meno del serbo Milinkovic-Savic: rimasto a riposo per un affaticamento muscolare in Europa, non si è allenato nemmeno nella giornata odierna ed è probabile che verrà risparmiato per evitare di perderlo poco prima della sosta.

Una decisione definitiva verrà però presa solamente dopo l'allenamento di rifinitura in programma sabato pomeriggio (il match contro i felsinei si giocherà domenica sera alle ore 20.45).