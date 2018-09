Lazio-Apollon: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Inizia la fase a gironi di Europa League, la Lazio sfida l'Apollon: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo mesi di attesa, riparte finalmente la fase a gironi della Europa League 2018/2019. Non proprio un gruppo facile per la Lazio, ma comunque alla portata della squadra di Inzaghi: prima avversaria dei biancocelesti, l'Apollon Limassol.

DOVE E QUANDO

Il match tra Lazio e Apollon Limassol andrà in scena giovedì 20 settembre 2018 alle ore 18:55. Appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-APOLLON IN TV E STREAMING

Lazio-Apollon sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. Match in streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-APOLLON

Possibile qualche cambio nella Lazio, scalpitano Caicedo, Badelj e Caceres. Dovrebbe partire titolare Luis Alberto, mentre Lukaku e Berisha non saranno della partita.

Tutti a disposizione invece i giocatori di Avgousti: 4-2-1-3 con Maglica prima punta, con possibile turnover in vista degli impegni di campionato.