Lazio-Apollon Limassol, le pagelle: Caicedo ed Acerbi top, Bastos e Murgia flop

Nella Lazio da elogiare le prestazioni di Acerbi e Caicedo, così così Bastos, Murgia e Lulic. Nell'Apollon bene Zelaya e Schembri, male Joao Pedro.

LAZIO

PROTO 6: Non deve compiere alcun intervento di rilievo, incolpevole in occasione del goal cipriota.

BASTOS 5.5: Impreciso sia in marcatura che in fase di impostazione, si riscatta solo parzialmente in occasione di due contropiedi ciprioti.

ACERBI 6.5: Spesso è costretto ad intervenire per ovviare ad errori dei suoi compagni di reparto. Il migliore dei suoi.

CACERES 6: Diligente in fase difensiva, poche invece le sortite offensive.

BASTA 6: Vivace nel primo tempo, cala nella seconda frazione di gioco.

BADELJ 6: I ritmi bassi gli permettono una ordinaria amministrazione, cala nel secondo tempo. (61' LUCAS LEIVA 5,5: Non fornisce quell'apporto che Inzaghi si sarebbe aspettato in un momento decisivo della partita).

MURGIA 5,5: Subito vicino al goal, nel resto dei 90 minuti si fa notare troppo poco.

MILINKOVIC-SAVIC 6: Cerca con insistenza il goal, ma non lo trova. Più intraprendente rispetto alle precedenti uscite, ma sempre lontano dai suoi soliti standard. (73' LULIC 5: Clamorosa l'occasione fallita nel finale che avrebbe permesso di non soffrire anche nei restanti minuti di recupero).

DURMISI 6.5: Dimostra di avere sia accelerazione che tecnica per poter rappresentare una valida alternativa ai titolari. Anche lui come i compagni meno bene nella ripresa.

LUIS ALBERTO 6.5: Il leader indiscusso della squadra per personalità, tecnica e capacità di occupare sempre la zona del campo più adatta per fare male agli avversari. (61' IMMOBILE 6: Sufficienza raggiunta solamente per aver insaccato dal dischetto).

CAICEDO 6.5: Zittisce coloro che lo avevano aspramente criticato alla fine dello scorso anno fornendo l'assist a Luis Alberto e procurandosi il rigore successivamente realizzato da Immobile.

APOLLON LIMASSOL

BRUNO VALE 6,5

JOAO PEDRO 5,5

ROBERGE 6

YUSTE 5,5

VASILIOU 6

KYRIAKOU 5,5 (46' MARKOVIC 6)

SACHETTI 6

PEREYRA 6 (69' ZELAYA 6,5)

PAPOULIS 6,5

SCHEMBRI 6,5

MAGLICA 5 (46' CARAYOL 5,5)