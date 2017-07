L'agente di Ünder svela: "Meglio la Roma, il City cooperava con il Friburgo"

Omer Uzun, agente di Cengiz Ünder, ha confessato: "Il Manchester City lavorava con il Friburgo, la Roma lo ha voluto fortemente per la prima squadra".

Nella giornata di oggi Cengiz Ünder è atteso a Roma per l'inizio della sua avventura italiana, mentre solo sabato dovrebbe effettuare le visite mediche di rito. Poi, se tutto andrà per il meglio, fimerà il contratto con il club giallorosso e sarà annunciato come nuovo acquisto ufficiale.

Intanto, dalla Turchia, arrivano delle dichiarazioni interessanti da parte del procuratore del giovane talento turco. Omer Uzun, ai microfoni di 'beIN Sports', ha dichiarato: "La Roma è la scelta migliore che potesse esserci sia per il giocatore che per il Basaksehir".

Poi scende più nel dettaglio e spiega perché: "La Roma ha un progetto adatto e la presenza di uno come Monchi è stato un fattore decisivo. Inoltre il Manchester City, altra squadra interessata, lavorava per Ünder in collaborazione con il Friburgo, mentre i giallorossi lo vogliono fortmeente per la prima squadra".

Insomma, Monchi ed Eusebio Di Francesco non hanno paura a puntare su un classe 1997 che viene soprannominato "il Dybala turco". Adesso tocca solo a Cengiz Ünder ripagare tutta la fiducia della Roma.