L'agente di Milinkovic-Savic svela: "C'era offerta di 8M all'anno dalla Francia"

L'agente di Milinkovic-Savic, sogno estivo di Milan e Juventus, svela l'offerta ricevuta dalla Francia e ribadisce: "Vale almeno 100 milioni".

Dopo un'estate bollente in cui il suo nome è stato accostato anche a Milan e Juventus alla fine Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio con la quale peraltro, nelle prossime settimane, rinnoverà il contratto ottenendo un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio.

L'agente Mateja Kezman, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', assicura però che di offerte ne sono arrivate: "In molti hanno cercato Sergej, abbiamo pure presentato alla Lazio un paio di offerte molto interessanti. Avrebbe potuto guadagnare molto di più altrove, in Francia gli hanno offerto 8 milioni.

Ma alla fine abbiamo accettato senza problemi la decisione della società di non cederlo. Loro hanno rifiutato tutte le proposte e noi non abbiamo mai spinto per la cessione, perché lui a Roma sta bene".

Il motivo della permanenza di Milinkovic-Savic alla Lazio è chiaro: "Lotito e Tare ci hanno spiegato che vogliono puntare alla Champions e che Milinkovic è un giocatore fondamentale per raggiungere questo traguardo. E questo è pure il suo obiettivo.

È rimasto perché vuole regalare la Champions alla Lazio. E poi ha solo 23 anni, con Inzaghi migliora di giorno in giorno, un altro anno in biancoceleste gli farà bene".

La sensazione insomma è che, nonostante il rinnovo in arrivo, la cessione sia stata solo rimandata di qualche mese anche se Kezman avvisa i potenziali acquirenti ribadendo l'assoluto valore del suo assistito:

"Se per un portiere si pagano 70-80 milioni Sergej non può valere meno di 100 milioni. È uno dei giocatori più forti che ci sia in Europa nel suo ruolo ed ha grandi margini di miglioramento".