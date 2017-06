L'agente di Acerbi conferma la pista Zenit: "Trasferimento possibile"

Acerbi potrebbe finire allo Zenit San Pietroburgo, alla corte di Roberto Mancini: a confermarlo è l'agente del difensore del Sassuolo.

Negli ultimi giorni sul futuro di Francesco Acerbi è spuntata anche l'ipotesi Zenit. Il difensore del Sassuolo, infatti, sarebbe entrato nel mirino di Roberto Mancini e l'agente del calciatore, Augusto Carpeggiani, ha confermato che quella russa è una destinazione possibile.

"E' vero che Mancini lo vuole allo Zenit - ha spiegato Carpeggiani, intervistato dal giornale russo 'Sport Express' - La possibilità di un trasferimento esiste, ma al momento non posso dire di più".

Per il centrale neroverde lo Zenit significherebbe anche poter giocare in Champions League... "Francesco è un giocatore di livello top che aspira a vincere dei trofei e giocare in Champions - ha proseguito Carpeggiani - Lo Zenit è un club che ha le medesime ambizioni, pertanto è un affare possibile. Francesco, comunque, ha ancora un contratto col Sassuolo e per un eventuale trasferimento allo Zenit è necessario che tutte le parti trovino un accordo".

Al Sassuolo dal 2013, Acerbi ha già calcato i campi della Champions League in due gare, quando nel 2012-2013 vestiva la maglia del Milan.