La villa di Ronaldo a Torino: 20 box auto e la Littizzetto come vicina

Cristiano Ronaldo ha trovato la casa perfetta per lui e la sua famiglia a Torino: alle spalle della chiesa della Gran Madre, una villa da sogno.

Cristiano Ronaldo fa sempre notizia, sia fuori che dentro al campo. Così, come c'è grande attesa per vedere la sua prima prestazione in Italia, c'era anche curiosità per capire dove avrebbe alloggiato a Torino.

Ebbene, l'ex asso del Real Madrid ha finalmente trovato casa a Torino. E che casa. Secondo quanto riportato dall'Ansa, la villa si trova alle spalle della chiesa della Gran Madre, nascosta tra le fronde della collina torinese.

Si trova poco lontano dal centro di Torino ed è praticamente nascosta da parapetti e vetrate. A lasciare di stucco è il fatto che ci siano 20 box per automobili, una palestra interna e una piscina al coperto. Insomma, impossibile chiedere di più.

Secondo quanto evidenziato dal 'Corriere della Sera', una delle nuove vicine di Cristiano Ronaldo è Luciana Littizzetto. Poi, come se non bastasse, il portoghese sta facendo montare sul tetto della villa anche un solarium.