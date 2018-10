La stella NBA Larry Nance Jr.: “Zlatan una star più grande rispetto a LeBron”

LeBron James è una superstar negli States, secondo Nance però, a livello mondiale la popolarità di Ibrahimovic è superiore.

La stella della NBA, Larry Nance Jr. ritiene che Zlatan Ibrahimovic sia per il mondo dello sport una star più importante rispetto alla leggenda del basket LeBron James.

Negli ultimi anni lo sport è cambiato molto a Los Angeles, visto che due squadre della NFL si sono trasferite in città, al pari di LeBron James e di Zlatan Ibahimovic. Il fuoriclasse svedese, nel 2018 ha lasciato il Manchester United per firmare con i L.A. Galaxy, secondo Nance però, il vincitore del Puskas Award non raggiungerà mai la popolarità di James negli States, questo nonostante il suo incredibile impatto nella Major League Soccer.

“In America c’è LeBron, per il resto del mondo c’è Zlatan”, ha spiegato Nance a Goal. “Zlatan ha dimostrato, dopo essere rientrato da un infortunio, di essere una spanna su tutti in campionato”.

Nance ritiene anche che il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, abbia rappresentato un qualcosa di ben più clamoroso rispetto alla decisione di LeBron James di passare dai Cleveland Cavaliers ai L.A. Lakers.

Il quattro volte MVP della NBA, James, ha deciso in estate di rinunciare al contratto che lo legava ai CAVS, nonostante con questa franchigia abbia le ultime due finali del campionato, per trasferirsi a Los Angeles. A detta di molti tifosi, si è trattato di una scelta più di carattere personale che legata alla volontà di vincere altri titoli, critica che alcuni hanno rivolto anche a Ronaldo dopo il suo approdo a sorpresa alla Juventus.

Sulla scia di tre trionfi consecutivi in Champions League, l’asso lusitano ha deciso di porre fine alla sua lunga avventura a Madrid, mossa questa che secondo Nance, che di James è stato compagno di squadra, è più scioccante rispetto a quella che tanto clamore ha fatto in estate nel mondo del Basket.

“Sono state due grandi operazioni, ma penso che quella che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus sia probabilmente da considerarsi più importante”, ha affermato Nance. “Sento che ha rappresentato un qualcosa di più scioccante rispetto al trasferimento di LeBron ai Lakers”.

James si è trasferito ai Lakers da free agent, mentre quanto Nance è passato ai Cavaliers lo scorso febbraio, altri tre giocatori sono rientrati nell’operazione imbastita proprio con i Lakers.

Tifoso del Chelsea, Nance è rimato impressionato dal modo in cui i Blues sono riusciti ad ottenere Mateo Kovacic nell’ambito dell’operazione che ha visto Thibaut Courtois approdare al Real Madrid. Pensa che questo rappresenti un qualcosa che possa accadere in maniera sempre più consueta nel mondo del calcio, proprio come già succede regolarmente nel basket e negli altri sport statunitensi.

“Penso che potrebbe accadere più spesso”, ha affermato Nance. “Può essere un modo più equo per i club per competere, piuttosto che buttare soldi”.

La 25enne stella della NBA, crede anche che, nonostante il trasferimento di Ronaldo ha rappresentato un vero e proprio shock per il mondo del calcio, il fuoriclasse portoghese non possa essere considerato il miglior giocatore al mondo. Secondo lui è il grande rivale di CR7, Lionel Messi, ad essere il numero uno.

“Messi!”, ha esclamato Nance. “Ronaldo secondo me è un robot, è una macchina calcio, è quasi troppo perfetto. Messi invece ha i suoi difetti, ma è così bravo che riesce a compensarli. Penso che Messi ispiri più umanità rispetto a Ronaldo”.

