La Roma vuole tenere Alisson: ingaggio raddoppiato fino al 2023

Il Real Madrid ha scritto Alisson nella propria lista della spesa. La Roma vuole trattenerlo: contratto fino al 2023 ed ingaggio raddoppiato.

Nella stagione della Roma c'è sicuramente un giocatore che più di ogni altro è migliorato rispetto alla scorsa stagione: Alisson Becker. Il portiere brasiliano è finalmente stato promosso titolare da Di Francesco, dopo una stagione all'ombra di Szczesny con la guida di Luciano Spalletti.

Adesso per la Roma arriva la fase complicata, ovvero cercare di trattenerlo in Italia all'ombra del Colosseo. Le sue prestazioni, tra l'altro sotto gli occhi di tutti anche in una vetrina importante come quella della Champions League, hanno fatto girare la testa a molte squadre.

Su tutte sembra esserci il Real Madrid, che in estate vuole sostituire Navas ed ha scritto il nome di Alisson nella lista della spesa, una posizione sotto solamente a David De Gea.I giallorossi fanno una valutazione del brasiliano di circa 80 milioni di euro.

Ma come riporta 'Tuttosport' la Roma ha pronto il piano per trattenere Alisson: vuole raddoppiare il suo stipendio ed allungare il contratto fino al 2023. Pallotta e Di Francesco vogliono fare del portiere brasiliano un punto cardine, anche nelle prossime stagioni.