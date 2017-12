La Roma osserva: Sanabria operato al menisco, torna nel 2018

Tonny Sanabria è stato costretto ad operarsi al ginocchio, tornerà con il Betis nel 2018. La Roma su di lui vanta un diritto di riacquisto.

Nell'estate del 2016 la Roma ha ufficialmente ceduto Tonny Sanabria al Real Betis, mantendendo però un diritto di opzione di riacquisto, esercitabile nelle seguenti tre stagioni sportive, per un valore di 11 milioni nelle prime due stagioni, e di 14,5 milioni al termine della terza.

Un obstáculo más que superar ..

Desde ya pensando en mi recuperación, para volver más fuerte que nunca #SiemprePositivo pic.twitter.com/wM4hPpxmBE — Tonny Sanabria (@tonny9sanabria) 1 dicembre 2017

Ed il giocatore in effetti sta sorprendendo, avendo siglato in questo campionato spagnolo sette goal in dodici presenze. Adesso, purtroppo, è costretto a fermarsi e a dare appuntamento alla Liga nel 2018.

L'attaccante del Paraguay si è dovuto infatti operare al menisco del ginocchio destro, che lo tormentava ormai da tempo. Lo stesso giocatore ha postato su Twitter la foto con tanto di messaggio: "Un ostacolo in più da superare. Sto già pensando al mio recupero, con l'obiettivo di tornare più forte di prima".

Chissà se, una volta pienamente ristabilito dall'operazione, Monchi continuerà a seguirlo per un possibile acquisto a fine stagione. Fino ad ora il direttore sportivo spagnolo era rimasto piacevolmente colpito.