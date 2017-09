La Roma ospita la Chapecoense, si rivede in campo Florenzi

La Roma si prepara ad affrontare in amichevole la Chapecoense: in campo dal 1' Florenzi ed il nuovo arrivato Schick.

E’ una serata speciale quella che si appresta a vivere la Roma. La compagine giallorossa infatti, si appresta ad ospitare la Chapecoense all’Olimpico per un’amichevole che non può essere come tutte le altre.

Il match, che è stato organizzato anche con il patrocinio del Pontifico Consiglio della Cultura, di Roma Capitale e del Coni, servirà a raccogliere fondi a sostegno del club brasiliano che, circa un anno fa, ha visto quasi tutti i componenti della sua squadra e dello staff tecnico perire in quello che è stato il più tragico disastro aereo della storia del calcio.

Sarà una serata speciale anche per Alessandro Florenzi che, a 10 mesi dal brutto infortunio al ginocchio, tornerà in campo con la fascia da capitano al braccio. Con ogni probabilità Eusebio Di Francesco lo schiererà in posizione di terzino destro, quello che però più conta è che il lungo Calvario è alle spalle e che finalmente è arrivato il momento di concentrarsi solo sul calcio giocato.

Dal 1’ dovrebbe scendere in campo anche Schick che, accolto con straordinario entusiasmo dai tifosi giallorossi nel corso di un incontro al Roma Store, ha fatto il suo primo bagno di folla. Per l’ex Sampdoria, probabile utilizzo dal 1’ in veste di punta centrale visto che Dzeko non sarà della partita.

Spazio anche per Nainggolan, Gonalons, Perotti, Defrel e Castan (che ha deciso di restare dalla Roma), mentre non è ancora pronto Karsdorp per il quale ci sarà da attendere il graduale rientro in gruppo.