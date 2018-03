La rivelazione di Higuain: "Stavo per smettere di giocare"

10:36 Condividi Chiudi

Gonzalo Higuain dal ritiro dell'Argentina rivela: "Mia madre è stata male, stavo per smettere di giocare". Poi consiglia Dybala: "Deve gestirsi".

E' una rivelazione davvero shock quella di Gonzalo Higuain che, intervistato da 'Tyc Sport' durante il ritiro con l'Argentina, confessa di avere vissuto nell'ultimo anno un momento molto difficile a livello personale, tanto da indurlo a pensare al ritiro.

" Mia madre Nancy è stata male ed ero sul punto di smettere di giocare, volevo stare con lei ma sapevo che era felice di vedermi in campo. Ora sta bene e questa è la cosa più importante" , spiega Higuain.

L'attaccante argentino d'altronde ha ancora tanti obiettivi da centrare: " Ho giocato nel Real Madrid e sono entrato nei migliori 10 marcatori della storia del club così come col Napoli , con l’Argentina sono tra i primi sei e ora spero di entrare tra i primi 10 anche nella Juventus .

Voglio migliorare e spero di giocare ancora per molti anni, anche se non è facile restare per 12 stagioni ad alto livello in Europa, dove si spende molto a livello di fisico e mentale".

Infine Higuain parla del compagno Dybala : "Paulo mi ha fatto fare tantissimi goal. Per me è un amico e cerco sempre di aiutarlo e dargli consigli, perché stare in un grande club alla sua età non è facile e io ci sono passato quando ero al Real.

Lui ha un potenziale enorme ma deve gestire bene il tempo, senza bruciare le tappe perché le aspettative su di lui sono altissime e se non sei forte nella testa è un rischio: le critiche possono rovinarti e un complimento farti montare la testa. Non bisogna mai pensare di essere i migliori e se lui ci riuscirà diventerà un grandissimo crack ".