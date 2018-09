La 'Pazza Inter' ha un enigma: Candreva e Politano non ingranano

La fascia destra dell'Inter non ha trovato ancora un padrone affidabile: Spalletti alterna Candreva e Politano, ma non convincono mai al 100%.

Dopo un avvio deludente in campionato (due sconfitte contro Sassuolo e Parma, una vittoria contro il Bologna e un pareggio contro il Torino), l'Inter vince incredibilmente all'ultimo respiro in Champions League contro il Tottenham e dà un nuovo slancio al futuro dell'annata, possibilmente anche in Serie A.

Sarebbe troppo semplice vedere tutto roseo dopo la partita di martedì sera contro il Tottenham, ma una vittoria all'ultimo minuto (dopo aver sofferto comunque la squadra di Pochettino) non può nascondere tutti i difetti emersi fino ad ora. E Luciano Spalletti lo sa bene, anche se sa perfettamente quanto sia importante la testa, l'umore dei giocatori.

Ad esempio c'è un rebus ancora irrisolto nella formazione dell'Inter: chi è il padrone della fascia destra? Fino a questo momento è stato soprattutto Politano a partire da titolare, ma nelle ultime due giornate di Serie A è tornato ad emergere Candreva e anche contro il Tottenham i due sono stati alternati su quella fascia.

Politano è stato lanciato senza paura da Spalletti nelle prime uscite di campionato, poi contro il Bologna Candreva ha segnato uscendo dalla panchina. Nella giornata successiva, contro il Parma, Spalletti ha schierato da titolare proprio l'ex laziale, che non ha sfigurato. Nel secondo tempo poi è tornato a far giocare Politano (che ha disputato però mezz'ora abbastanza negativa).

In Champions League è stato ballottaggio fino all'ultimo, con l'ex Sassuolo vincente in extremis. La partita di Politano non è stata negativa: il classe 1993 si 'sbatte' sempre tanto e prova a inventare qualcosa, ma sbaglia spesso la scelta finale delle sue giocate e non riesce mai a percorrere tutta la fascia destra con continuità.

Antonio Candreva contro il Tottenham è entrato nella ripresa, alternandosi sulla sinistra e sulla destra. La sua parte di gara è stata parecchio sottotono, salvandosi solo per i due corner battuti molto bene nel finale, da cui poi è scaturito il goal-vittoria nerazzurro.

Il turnover continuerà per tutta la stagione ma Luciano Spalletti ha bisogno di un titolare che dia garanzie. Il tutto aspettando Keita, visto che in questo inizio è stato impiegato soprattutto da attaccante con le assenze di Icardi e Lautaro Martinez, ma il suo ruolo naturale dovrebbe essere sulla fascia. La sfida però adesso è a due: Politano o Candreva, chi riuscirà a spuntarla alla fine?