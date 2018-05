La Padania ai 'Mondiali': anche Stankevicius tra i convocati

La Padania prenderà parte alla ConIFA World Cup: tra i convocati del ct Merlo, anche l’ex Sampdoria e Lazio Marius Stankevicius.

L’Italia non parteciperà ai Campionati del Mondo che il prossimo 14 giugno prenderanno il via in Russia, tuttavia c’è una Nazionale che in qualche modo rappresenta almeno una parte del nostro territorio e che ai Mondiali ci sarà eccome: la Padania.

La squadra allenata dal commissario tecnico Arturo Merlo, prenderà parte alla ConIFA World Football Cup, una manifestazione che si terrà a Londra dal 31 maggio al 9 giugno.

Si tratta di un torneo che vedrà protagoniste Nazionali che non sono affiliate alla FIFA e che rappresentano territori che non sono riconosciuti e che non sono indipendenti.

Uno scatto al Raduno di Acqui: il Vice Presidente Alberto Rischio e Marius Stankevičius, recentemente convocato dal CT Merlo per Londra2018 pic.twitter.com/LOJmkdWygi L'articolo prosegue qui sotto — Padania Football Association (@PadaniaFA) 26 maggio 2018

La Padania, che si presenta ai nastri di partenza con buone possibilità di vittoria, farà il suo esordio il 31 maggio contro il Matabeleland, squadra di una regione dello Zimbabwe che può contare nel suo staff tecnico su una leggenda come Bruce Grobbelaar, e potrà puntare sulle qualità di un elemento di comprovata esperienza: Marius Stankevicius.

L’ex difensore di Brescia, Sampdoria, Siviglia, Valencia e Lazio, nell’ultima stagione ha militato in Serie D nel Crema e, dopo aver disputato ben 65 partite con la sua Lituania, sarà il leader di questa sua nuova ‘Nazionale’.

Stankevicius non è nato ovviamente entro i confini italiani, ma è stato comunque inserito nella lista dei convocati perchè basta sentire un senso di appartenenza per il territorio.