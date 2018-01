La Lega di Serie A diventa un ring: Marotta e Lotito quasi alle mani!

Assemblea di Lega davvero 'bollente' quella tenutasi venerdì: secondo la ricostruzione di 'Repubblica', Marotta avrebbe tentato di aggredire Lotito.

Che il nostro calcio non sia in grado di esprimere unità di intenti in uno dei momenti più bui della sua storia sportiva è un dato acclarato, reso ulteriormente evidente dall'ennesimo nulla di fatto con cui si è conclusa l'ultima assemblea di Lega di Serie A, andata in scena ieri.

Il movimento di punta del primo sport italiano, reduce dal commissariamento di Tavecchio ormai in scadenza, ancora una volta non è riuscito a darsi una nuova 'governance', dall'elezione del presidente a quella dei consiglieri.

Le squadre sono esattamente spaccate in due schieramenti e il dibattito non è riuscito a trovare un punto d'incontro. Anzi, i toni della discussione sono saliti a tal punto che si è sfiorata la vera e propria rissa.

E' accaduto - svela 'Repubblica' - che ad un certo punto Claudio Lotito sia sbottato in romanesco: "Qua so' tutti impiegati". Al che Beppe Marotta non ci ha visto più e secondo la ricostruzione del quotidiano avrebbe provato ad aggredirlo.

Solo l'intervento degli altri partecipanti all'assemblea ha permesso di separare a fatica il presidente della Lazio e l'Ad della Juventus. Trovare un accordo non sarà tanto facile....