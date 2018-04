La Lazio perde Parolo, elongazione all'inguine: fuori almeno 10 giorni

Marco Parolo, uscito nel primo tempo di Lazio-Sampdoria, salterà sicuramente la trasferta di Torino per un'elongazione all'inguine. Lukaku dal 1'?

Brutte notizie per la Lazio che, nel posticipo di domenica sera in casa del Torino, non potrà contare su Marco Parolo dopo il problema fisico accusato durante la partita contro la Sampdoria.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista infatti hanno evidenziato un'elongazione all'inguine della coscia destra che comporterà uno stop di almeno dieci giorni.

Come riferito dal dottor Rodia su 'Lazio Radio Style' la prossima settimana Parolo effettuerà nuovi controlli e solo allora si capirà se potrà recuperare già per la gara contro l'Atalanta o dovrà rimandare il suo rientro alle ultime due giornate di campionato.

"Abbiamo bisogno di verificare la risposta che le terapie daranno sul giocatore.Siamo al termine di una stagione che per noi è iniziata 13 agosto, Parolo è un giocatore che è sempre stato impiegato, persino in Nazionale nelle recenti amichevoli quindi un po’ di stanchezza è giustificabile. Ora si scenderà in campo con un clima meno favorevole per i recuperi", sottolinea il dottor Rodia.

A Torino intanto al posto di Parolo il tecnico Inzaghi potrebbe accentrare Lulic nel ruolo di mezz'ala con Lukaku esterno sinistro, ma non è da escludere neppure l'ipotesi Murgia.

La buona notizia per la Lazio arriva invece da Patric che ha definitivamente superato i suoi problemi fisici e mercoledì si è regolarmente allenato insieme al resto del gruppo.