La Lazio ospita il Nizza: in palio la qualificazione e un tesoretto

12:39 Condividi Chiudi

In caso di vittoria contro il Nizza la Lazio sarebbe già sicura del primo posto e guadagnerebbe un milione di euro di premi.

Un primo match ball e una ghiotta opportunità per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo una prima parte di stagione da urlo può già tagliare il primo traguardo: l'Aquila può infatti festeggiare il passaggio del turno contro il Nizza all'Olimpico.

I biancocelesti potranno festeggiare in caso di vittoria sia il pass per la fase a scontri diretti che il matematico primo posto nel girone. In caso di pareggio contro Balotelli e compagni i ragazzi di Inzaghi porteranno invece a casa solo la qualificazione.

In palio questa sera una prima fetta di stagione ma anche un primo tesoretto: in caso di conquista dei tre punti la Lazio porterà infatti a casa 360 mila euro, ai quali andranno aggiunti altri 600 mila di premio per il primo posto: un totale di circa 1 milione che si sommerebbe ai 2,6 già incassati per la partecipazione al torneo e al milione guadagnato per i tre successi consecutivi.

Inzaghi ha chiesto ai suoi una prestazione di alto livello per garantirsi poi il meritato turnover nelle ultime due gare del gruppo. L'allenatore ha confermato che terrà a riposo Ciro Immobile, il grande trascinatore della squadra.

L'attaccante napoletano non è stato neanche convocato: toccherà dunque a Caicedo e al ritrovato Nani guidare la linea offensiva biancoceleste, recuperato invece Luis Alberto. Non ce la fa ancora Basta, che dovrà attendere ulteriormente.

L'articolo prosegue qui sotto

Le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Murgia, Parolo, Lulic, Lukaku; Nani; Caicedo.

NIZZA (4-4-2): Benitez; Souquet, Dante, Le Marchand, Jallet; Walter, Tameze, Mendy, Lees-Melou; Plea, Balotelli.