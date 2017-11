La Lazio di Lulic ci ha preso gusto: "Sempre più consapevoli, vogliamo restare ai vertici"

Lulic: "Nessuno parlava di noi, adesso sì. Abbiamo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi, vogliamo restare ai vertici".

Nella conferenza stampa pre Nizza, insieme al tecnico Simone Inzaghi, è intervenuto anche l'esterno bosniaco della Lazio Senad Lulic. Questo il suo commento sul momento della squadra e sugli obiettivi da qui alla fine della stagione.

Una volta raggiunte alte vette, non c'è alcuna voglia di smettere di sognare. "Ad inizio stagione nessuno parlava di noi, adesso invece si. A poco a poco stiamo prendendo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi. Continueremo a lavorare, ma vogliamo restare ai vertici. Il nostro obiettivo è quello di andare avanti in Europa League".

Anche se non c'è alcuna velleità di Scudetto: "Non c'entriamo niente con lo scudetto, inutile parlarne e mettere pressione ai ragazzi. Ci sono altre squadre in lizza: noi siamo umili, abbiamo i piedi per terra e guardiamo partita dopo partita. Il campionato è lungo, vedremo dove saremo a marzo".

La cosa positiva è l'assenza di pressioni da parte dell'ambiente. "Il fatto di aver vinto 8 partite di fila ha sicuramente rafforzato le nostre certezze. Per vincere domani e chiudere il discorso qualificazione con due giornate di anticipo sarà necessaria la giusta mentalità. All'interno del nostro spogliatoio non c'è alcuna pressione".