La Lazio cade ancora, Inzaghi: "Dobbiamo fare meglio di così"

Simone Inzaghi commenta la sconfitta patita dalla Lazio sul campo della Juventus: “Partita discreta, ma non basta. Siamo stati troppo leggeri”.

E’ ancora ferma a quota 0 in classifica la Lazio dopo due turni di campionato. La compagine biancoceleste, dopo essere caduta in casa all’esordio contro il Napoli, all’Allianz Stadium si inchina al cospetto di una Juventus capace di imporsi per 2-0.

Simone Inzaghi, intervistato ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale della sfida, ha spiegato: “Non sono soddisfatto, la Lazio ha l’obbligo di fare di più. Abbiamo giocato due partite discrete e contro Napoli e Juventus non basta. Siamo stati leggeri e sbagliati molti passaggi. E’ vero che la partita è stata sbloccata da un grande goal di Pjanic, ma si deve fare di più”.

Milinkovic-Savic è parso nervoso nel corso del match: “E’ inutile parlare di un solo giocatore, tutti devono salire di condizione. Dopo la sosta inizierà un ciclo di ferro e avremo bisogno di tutti. Forse non ci aspettavamo un inizio così, avremmo sperato in un calendario diverso, ma nessuno può farci nulla”.

Inzaghi ha spiegato cosa è mancato alla sua squadra: “Le soluzioni in più ci sono, ma contro squadre come Napoli e Juventus non puoi permetterti di abbassare la tensione. Per 30’ siamo anche stati bene in campo, il goal di Pjanic ha poi cambiato tutto. Servivano due impegni diversi per ritrovare la condizione, ma è andata così. Non sono affatto soddisfatto, ma resto fiducioso perchè si può solo fare meglio”.