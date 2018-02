La Juventus spera: Dybala verso il recupero con il Tottenham

06:57 Condividi Chiudi

La Juventus ha un sogno: avere a disposizione Paulo Dybala per l'andata di Champions League contro il Tottenham, giorno 13 febbraio a Torino.

Quasi un mese è passato dal giorno dell'infortunio di Paulo Dybala, contro il Cagliari, del 6 gennaio scorso. Da quel momento l'argentino si è posto un solo obiettivo: esserci contro il Tottenham per avanzare in Champions League ed inseguire quel sogno della Juventus che ormai è quasi una ossessione, seppur in senso positivo.

Come riporta 'Tuttosport', le terapie stanno funzionando e la lesione ai flessori della coscia è in via di guarigione. Ieri l’argentino è entrato al J Medical con tanta speranza e l'esito del controllo è stato positivo; adesso Dybala può passare alla seconda fase di riabilitazione, ovvero quella che concerne l'aumento dei carichi di lavoro per vedere come risponde la gamba.

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 13 febbraio, quando la Juventus ospiterà a Torino il Tottenham di Pochettino per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. E' questo il grande sogno e soprattutto la speranza di Allegri: con Cuadrado già sicuro assente, avere Paulo Dybala sarà una iniezione di fiducia mica da ridere.

Ma non ci saranno rischi, questo è il sogno e la speranza, come detto. Più plausibile è la sua presenza per il ritorno della sfida contro il Tottenham il 7 marzo, quando tra l'altro i giochi saranno ben più decisivi. Massimiliano Allegri lo aspetta, ma in fondo senza fretta, conscio del fatto che la sua Vecchia Signora ha cominciato a viaggiare a velocità di crociera in quest'ultimo mese, anche senza la 'Joya'.