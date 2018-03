La Juventus resta impenetrabile: 10 gare senza subire goal

La Juventus eguaglia un proprio record che resiste dal marzo 2016: per la decima volta di fila, i bianconeri non hanno subito goal.

La Juventus impatta 0-0 contro la SPAL e vede interrompersi quella che è stata la sua straordinaria striscia di dodici successi consecutivi in campionato. Un pareggio, quello maturato al Paolo Mazza, che riaccende per forza di cose le speranze di un Napoli che si trova sì a -5 dalla vetta, ma con una partita (quella con il Genoa al San Paolo) ancora da giocare.

A tradire questa volta la squadra di Massimiliano Allegri è stata non solo la stanchezza dovuta alle tante partite giocate consecutivamente nelle ultime settimane. A Ferrara infatti, è stato l’attacco bianconero a non girare.

La Juventus torna quindi a non fare goal in una partita di campionato, cosa che non succedeva dallo scorso 9 dicembre, quando fu l’Inter a fermare i campioni d’Italia sullo 0-0 all’Allianz Stadium. Da allora, i bianconeri hanno sempre trovato la rete e sempre vinto in Serie A.

Bisogna invece tornare addirittura a settembre e alla sfida di Champions League persa per 3-0 sul campo del Barcellona, per scovare l’ultimo match nel quale i campioni d’Italia non erano riusciti ad andare in rete in trasferta.

Se l’attacco per una volta non ha assicurato la solita dote di reti, la difesa della Juventus si è invece confermata assolutamente impenetrabile. Non solo infatti, con appena 15 goal subiti in 29 partite è la migliore del torneo, ma per la decima volta consecutiva la squadra di Allegri ha chiuso il match con la porta violata.

La Juve è così riuscita ad eguagliare un proprio record che resiste dal marzo 2016 e, dopo la sosta, avrà la possibilità di migliorarlo.