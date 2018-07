La Juventus prepara la squadra B: il tecnico sarà Zironelli

18:00 Condividi Chiudi

La Juventus è la prima società di Serie A a lavorare sulla seconda squadra, nella rosa tanti giovani e anche il ritorno di qualche ex. Out Marrone.

Mentre la Juventus A ancora festeggia lo storico acquisto di Cristiano Ronaldo i dirigenti bianconeri lavorano anche per la nascita della squadra B che verrà quasi certamente iscritta nel prossimo campionato di Serie C.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La seconda squadra, secondo quanto scrive 'Tuttosport', inizierà la preparazione dalla prossima settimana alla Continassa e sarà formata da tanti giovani e qualche ex bianconero.

Per quanto riguarda il nome dell'allenatore, secondo 'Sky Sport', Mauro Zironelli dovrebbe averla spuntata Federico Giunti e Alfredo Aglietti.

Il tecnico, che dopo l'exploit con il Mestre in Serie C avrebbe dovuto guidare il Bari in Serie B, incontrerà venerdì mattina i vertici del club bianconero e diventare ufficialmente il tecnico della Juventus B.

Tra i giovani che dovrebbero fare parte della Juventus B alcuni saranno di ritorno da esperienze in prestito, mentre altri veranno direttamente promossi dalla Primavera bianconera come Leandro Fernandes, Di Pardo e Muratore.

Il portiere titolare dovrebbe essere Mattia Del Favero mentre in difesa torneranno alla base Parodi, Coccolo e Beruatto. Ancora incerto invece il destino di Macek e Clemenza.

Infine la Juventus, come detto, sta valutando di inserire nella rosa qualche ex bianconero over 23 da scegliere tra Raffaele Bianco, Simone Emmanuello e Riccardo Maniero. Più difficile il ritorno di Pasquato dal Legia Varsavia.

Non potrà invece sicuramente fare parte della Juventus B Luca Marrone. Il centrocampista, l'anno scorso in prestito al Bari, ha infatti già giocato più di 50 partite in Serie A e dunque non può essere tesserato per la seconda squadra.