La Juventus pensa in grande: ecco il nuovo megastore

17:56 Condividi Chiudi

La Juventus alza il sipario sul nuovo megastore, situato vicino museo e Stadium: "Mille metri quadri e schermo da 330 pollici per gli eventi".

La Juventus non fa le cose in grande solamente sul rettangolo di gioco. Ma anche fuori. Il nuovo megastore della Vecchia Signora da domani sarà aperto a tutti, adiacente al J Museum e a due passi dall'Allianz Stadium.

Ecco le parole di Silvio Vigato, Co-chief Revenue Officer Head of brand licesing & retail del club bianconero: "Siamo fieri e felici perché è stato un percorso complesso iniziato due anni fa. Volevamo dare ai nostri tifosi maggiori prodotti, prezzi diversi, spazi maggiori. Siamo in 1000 metri quadri".

"L'organizzazione sarà più funzionale e, l'obiettivo per i tifosi, sarà quello di far immergere la clientela nell'ambiente - prosegue Vigato - L'uscita del museo sarà nello store. Il nuovo logo caratterizza tutti gli spazi e rappresenta quello che la Juventus è. Attualmente stimiamo 8.000 persone nello store nel giorno gara, mentre giornalmente arriviamo a 2.000. Un concetto importante sarà quello relativo alla multicanalità, sia fatta fisicamente che online".

L'articolo prosegue qui sotto

Così, invece, l'organizzazione interna: "Lavoreranno 20 persone, nel giorno partita saranno 50-55 - conclude il Co-chief - schermo da 330 pollici, per eventi in store e far vivere il luogo ai tifosi. Dal punto di vista tecnologico siamo ai massimi livelli europei. Circa l'investimento, è da circa 2,5 milioni. E prevediamo un incremento del 15-20%. Orario? 9-21, ma si allungherà in concomitanza con le gare". Presente all'inaugurazione anche David Trezeguet, ambasciatore della Juventus.