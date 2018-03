La Juventus gestisce Dybala: in panchina con l'Udinese

18:50 Condividi Chiudi

Allegri contro i friulani proporrà un turnover ragionato: la Joya dovrebbe partira dalla panchina, spazio a Rugani e ad uno tra Sturaro e Marchisio.

Vincere e, contemporaneamente, mettere pressione al Napoli impegnato a San Siro contro l'Inter. La Juventus, tra le mura amiche, contro l'Udinese è chiamata a centrare una doppia missione. Senza sottovalutare, ovviamente, le insidie dell'impegno. Perché la compagine friulana, da quando Massimo Oddo ha ereditato l'operato di Gigi Del Neri, ha cambiato completamente volto, proponendo un calcio intrigante e proficuo. Zebre contro Zebrette, partita che potrebbe fornire segnali interessanti ai due tecnici.

Con Max Allegri che, dopo le fatiche di Wembley, cerca una vittoria importante per dare continuità ad un dato prestigioso: la Signora è sia l'unica squadra a punteggio pieno nel 2018 nei cinque maggiori campionati europei – sette vittorie su sette – sia l'unica a non aver concesso goal nello stesso periodo. L'allenatore ospite, invece, vuole provare a cambiare l'ultimo periodo non esaltante; la sua squadra ha perso le tre ultime partite. Nel dettaglio: l'Udinese non inanella quarto sconfitte consecutive da settembre 2015.

La Juventus, dal punto di vista psicofisico, nella capitale inglese ha speso molto. Ecco perché, pur senza proporre cambi considerevoli, Max s'affiderà a un turnover ragionato. Riposeranno, partendo dalla panchina, Buffon, Barzagli, Benatia, Khedira e Dybala. Mentre Lichtsteiner e Alex Sandro mancheranno in quanto squalificati. Ancora lontani dal recupero Bernardeschi e Cuadrado.

L'articolo prosegue qui sotto

L'esterno carrarino lunedì si sottoporrà ad una risonanza per valutare lo stato del ginocchio sinistro. E, tra 20 giorni, si capirà se dovrà ricorrere o meno all'intervento chirurgico. Il tuttofare colombiano, dal canto suo, oggi ha sostenuto una visita specialistica in Germania post operazione anti pubalgia, ma i tempi di recupero restano indefiniti. Convocato regolarmente, e pronto a partire dall'inizio, Mandzukic, che ha smaltito il risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Allegri punterà nuovamente sul 4-3-3. Tra i pali, pronto ad ottenere la diciassettesima presenza stagionale, ci sarà Szczesny. In difesa, da destra verso sinistra, il pacchetto dovrebbe vedere De Sciglio, Rugani, Chiellini e Asamoah protagonisti. In cabina di regia, imprescindibile, ecco Pjanic supportato da uno tra Sturaro (favorito) e Marchisio più Matuidi. Douglas Costa e Mandzukic pronti ad agire alle spalle di Higuain.