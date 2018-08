La Juventus deve innescare Ronaldo: a Parma può rientrare Dybala

Allegri cerca la soluzione migliore per innescare Cristiano Ronaldo, a Parma possibile il ritorno del 4-2-3-1 con Dybala tra i titolari.

"Non ci ho capito niente, si va avanti col sorteggio per le prossime formazioni". La risposta di Allegri dopo Juventus-Lazio non corrisponde ovviamente a verità, ma dice molto sull'abbondanza di cui dispone il tecnico bianconero soprattutto nel reparto offensivo.

Dopo aver schierato Cuadrado, Douglas Costa e Dybala alla prima di campionato, Allegri ha cambiato tutto contro la Lazio scegliendo Bernardeschi e Mandzukic per tentare di innescare al meglio Cristiano Ronaldo. Ma senza grossi risultati.

Il portoghese infatti è stato poco pericoloso, fatta eccezione per la super parata di Strakosha nel secondo tempo e nonostante abbia in qualche modo messo lo zampino sul goal di Mandzukic.

Ecco perchè, in vista della trasferta di Parma, Allegri starebbe pensando di cambiare ancora magari senza rinunciare a quel Dybala che in alcune situazioni di gioco resta insostituibile.

Ad ammetterlo, subito dopo la partita contro la Lazio, d'altronde è stato lo stesso Allegri che ha spiegato: "Senza la sua qualità il gioco tra le linee perde efficacia".

La sensazione insomma è che al 'Tardini' l'argentino possa davvero rientrare tra i titolari, magari in un 4-2-3-1 che ne esalti al meglio le sue caratteristiche e permetta ad Allegri di schierare contemporaneamente anche Mandzukic e Cristiano Ronaldo oltre a uno tra Cuadrado, Douglas Costa e Bernardeschi.

In quel caso, ovviamente, resta da capire chi rimarrà fuori a centrocampo tra Khedira e Matuidi. Sempre che Allegri non decida di fare debuttare dal 1' Emre Can. Quando si dice problemi di abbondanza...