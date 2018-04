La Juventus a gran voce: "Vinciamo contro l'Inter per Buffon!”

Lo sfogo del capitano della Juventus dopo la sconfitta con il Napoli ha dato i suoi frutti. Lo spogliatoio vuole regalare lo Scudetto al portiere.

La Juventus arriva al big match contro l'Inter dopo una settimana lunga, complicata, movimenta e per certi versi anche sorprendente. I giocatori di Massimiliano Allegri da tempo non finivano nell'occhio del ciclone e adesso sarà curioso vedere la loro reazione, soprattutto dopo che una frangia del tifo bianconero ha parlato con "parole forti" a Vinovo in questi giorni.

Ma chi si è fatto sentire più di tutti non veniva dall'ambiente esterno, bensì dall'interno: stiamo parlando ovviamente di Gigi Buffon, che dopo la sconfitta contro il Napoli ha strigliato tutti i compagni, richiamandoli a regime e focalizzandoli sull'obiettivo.

Come riporta 'Tuttosport', proprio le parole di Buffon si sono sedimentate nei pensieri dei giocatori di Allegri, che nel corso della settimana di lavoro hanno cementato una convinzione condivisa nello spogliatoio: "Questa la dobbiamo vincere per Gigi. Questo scudetto non possiamo perderlo, glielo dobbiamo e se lo merita".

Gigi Buffon non ha intenzione di chiudere la sua carriera con una stagione ricca di insuccessi: il Mondiale con l'Italia, la Champions con la Juventus e anche lo Scudetto, sarebbe troppo per il carattere del numero uno bianconero.

La squadra vuole vincere contro l'Inter anche per lui, per consegnare almeno lo Scudetto a Buffon in una stagione che forse l'ex portiere della Nazionale Italiana immaginava in modo differente. Fermo restando che ci sarà ancora la Coppa Italia come trofeo da vincere in questa annata.