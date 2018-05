La Germania blinda il CT Löw: contratto esteso fino al 2022

In occasione dell'annuncio dei preconvocati per i Mondiali di Russia 2018, la Federcalcio tedesca ha ufficializzato il rinnovo del contratto per Löw.

Conferenza stampa questa mattina della dirigenza della Federcalcio tedesca, presente anche il CT Joachim Löw, per la presentazione della lista dei preconvocati in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in Russia quest'estate.

Nell'occasione, il presidente della DFB Reinhard Grindel ha annunciato il rinnovo del contratto per Löw e l'intero suo staff: la collaborazione col CT campione del mondo in carica è stata estesa per ulteriori due anni, con scadenza che adesso è al 2022.

Scadenza estesa al 2022 anche per l'assistente di Löw, Thomas Schneider e per il preparatore dei portieri Andreas Köpke. E' stato invece prolungato fino al 2024 il contratto del team manager Oliver Bierhoff e per Marcus Sorg, altro collaboratore del CT.

"Sono felice di lavorare assieme a Köpke, Schneider, Sorg, Bierhoff e l'intero staff - ha affermato Löw - per far sì che i migliori calciatori tedeschi formino un gruppo di altissimo livello che possa conseguire gli obiettivi prefissi. Non vedo l'ora di partecipare alla Coppa del Mondo in Russia e di lavorare intensamente assieme alla squadra. Questo è ciò su cui sono ora totalmente concentrato".