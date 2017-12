La Fiorentina saluta la Coppa Italia, Pioli: "Noi troppo imprecisi"

Il tecnico della Fiorentina, Pioli, commenta il ko patito sul campo della Lazio che è valso l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Poca lucidità".

Si infrange all’Olimpico il sogno della Fiorentina di tornare a mettere in bacheca, dopo oltre quindici anni di attesa, la Coppa Italia. La compagine gigliata infatti, è stata sconfitta nei quarti finale per 1-0 da una Lazio che in semifinale sfiderà la vincente di Milan-Inter.

Stefano Pioli, intervistato ai microfoni di Rai Sport, ha spiegato: “Nel primo tempo siamo stati imprecisi e poco pericolosi, nella ripresa invece siamo stati noi a fare la partita, ma non siamo riusciti a recuperare lo svantaggio. Nel secondo tempo si è giocato poco, secondo me doveva esserci più recupero, per questo mi sono arrabbiato a fine gara”.

Il tecnico gigliato ha proposto diversi cambi di formazione ed ha dirottato Chiesa sulla sinistra: “In fase di costruzione faceva l’attaccante a sinistra, oggi però c’è stata troppa imprecisione e la Lazio ha approfittato dei nostri errori”.

Babacar ha avuto un’importante chance da titolare, ma non è riuscita a sfruttarla pienamente: “Siamo stati troppo imprecisi, serviva maggiore lucidità. Se agli attaccanti non arrivano palloni puliti per loro diventa tutto più complicato”.

Ai viola sono mancate le geometrie di Badelj a centrocampo: “La scelta di non schierarlo non riguarda il mercato. Badelj aveva speso molto a Cagliari, dal punto di vista fisico non era riuscito a recuperare. Volevamo avanzare nel torneo, adesso ci concentreremo sul campionato”.

Fra le note positive, la prestazione del giovane Dragowski: “Avrei preferito che non fosse lui il migliore in campo per la Fiorentina. Abbiamo comunque tre portieri forti, da questo punto di vista sono tranquillo".