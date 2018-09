La FIFA assolve l'Inter: 'non luogo a procedere' sul caso Modric

La FIFA ha fatto sapere che non ci sarà nessuna indagine e nessuna sanzione per l'Inter dopo la denuncia di Perez relativa al caso Modric.

Sospiro di sollievo per l'Inter. Secondo quanto riportato dall'Ansa la FIFA ha sancito 'il non luogo a procedere' nei confronti della società nerazzurra relativamente al presunto contatto avuto con il centrocampista croato Luka Modric senza l'assenso del club di appartenenza, il Real Madrid.

Nessuna violazione dell'art. 18 per la dirigenza meneghina, che ha ricevuto proprio stamane la lettera del massimo organo del calcio con la quale viene comunicato che l'indagine preliminare effettuata non avrà alcun seguito vista la mancanza di elementi concreti per poter proseguire.

La stessa lettera è stata inviata anche presso la sede dei campioni d'Europa in carica. Come noto il patron delle merengues Florentino Perez, nel giorno dei sorteggi della fase a gironi della Champions League edizione 2018-2019, aveva accusato l'Inter di aver avvicinato l'ex Tottenham ed aver così addirittura tentato di acquistarlo gratis.