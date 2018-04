La difesa a tre e Under titolare: le scelte discusse di Di Francesco

Dopo Liverpool-Roma inizia il processo a Eusebio Di Francesco: il modulo non ha funzionato e Under non ha mai inciso. Come comportarsi al ritorno?

Appena due settimane dopo gli elogi piovuti su Eusebio Di Francesco dopo la clamorosa rimonta sul Barcellona, ecco arrivare puntuali le critiche e le condanne.

Dalla polvere all’altare, come spesso capita nello sport, specialmente nel calcio. E specialmente agli allenatori. Di Francesco, cambiando modulo tra lo stupore di tutti, aveva imbrigliato il Barcellona e proprio la perfetta prestazione di Juan Jesus, a uomo su Messi, aveva contribuito a mantenere inviolata la porta giallorossa.

Ad Anfield le cose sono andate diversamente: il modulo con la difesa a tre è apparso inadeguato, Juan Jesus è risultato il peggiore in campo e gli attaccanti del Liverpool hanno letteralmente asfaltato in lungo e in largo la difesa giallorossa.

Ma dove finiscono le colpe di Di Francesco ed iniziano quelle dei giocatori e, soprattutto i meriti del Liverpool?

Probabilmente l’allenatore della Roma ha voluto dare continuità al modulo che ultimamente aveva garantito maggiore tenuta: una difesa a tre, che per la prima mezzora di gara è stata a larghi tratti una difesa a cinque, per contenere il tridente veloce guidato da Salah. Una difesa, però, troppo alta e che ha permesso ai padroni di casa di scavalcare a più riprese il centrocampo per lanciare in velocità i tre fulmini davanti mandando in tilt il sistema difensivo pensato da Di Francesco.

Liverpool e Barcellona, così diverse tra loro, hanno mostrato a distanza di pochi giorni limiti e pregi della squadra giallorossa. Una squadra abile nel contenere il fraseggio avversario, ma incapace di difendere a 40 metri dalla propria porta contro attaccanti rapidi e spietati.

E così, il centrocampo composto dai soli Strootman e De Rossi veniva sistematicamente saltato rendendo arduo il compito dei difensori che, spesso, si ritrovavano a dover contenere anche le incursioni di terzini e centrocampisti.

Di Francesco, nell’intervallo, ha lasciato negli spogliatoi un Under inesistente per mandare in campo Schick, riproponendo così per intero l’11 dell’ormai celebre “remuntada”. Probabilmente, però, l’allenatore della Roma avrebbe fatto meglio a cambiare sin da subito il modulo, richiamando Juan Jesus per inserire Perotti, come poi effettivamente avvenuto al minuto 67.

Non esiste una bacchetta magica in grado di sapere se le cose sarebbero andate diversamente, ma la scelta di insistere su una difesa a tre e su un Juan Jesus (peraltro già ammonito) letteralmente ubriacato dai numeri di Salah, è parsa sicuramente azzardata. Il terzo ed il quarto goal del Liverpool, arrivati proprio grazie a due accelerazioni dell’egiziano sulla destra, hanno evidenziato ulteriormente tale aspetto.

La fase offensiva, in virtù di quanto detto sin qui, risulta difficile da valutare. I giallorossi hanno gestito pochi palloni e, sebbene Schick si sia fatto decisamente preferire ad Under, le occasioni pericolose create dalla Roma hanno tutte lo stesso nome e cognome: Radja Nainggolan. Il belga ha corso per due, lottato per tre e creato per undici. Davvero monumentale la sua prestazione, specie al cospetto di quella di alcuni compagni.

Dal suo piede è nato il goal del 5-1, così come l’azione del rigore che ha portato al 5-2 riaccendendo le speranze di rimonta.

Adesso Di Francesco ha una settimana per decidere quale atteggiamento adottare all’Olimpico. Proseguire con la difesa a tre, rischiando il tutto per tutto, o provare ad imbastire una gara maggiormente accorta e sperare di riuscire, come successo contro il Barcellona, di trovare i goal nei minuti perfetti.

Una cosa è certa: Diego Perotti e Patrik Schick hanno dimostrato una personalità che, almeno per ora, non appartiene a Cengiz Under. Puntare su uno dei due, se non su entrambi, appare condizione necessaria per puntare per lo meno ad una vittoria che renderebbe meno amara l’eventuale eliminazione.