L'11 della Juventus per Udine: Pjanic e Dybala in panchina?

Due dubbi per Allegri in vista di Udinese-Juventus: Bentancur o Pjanic e Bernardeschi che può scavalcare Dybala.

L'ultimo sforzo prima della sosta. La Juventus sbarca a Udine con un obiettivo chiaro: centrare l'ottava vittoria consecutiva in campionato, nonché la decima stagionale considerando la Champions League. Un'ambizione più che legittima, soprattutto analizzando il netto divario tecnico tra le due squadre. Da una parte ecco la Signora, capolista, costruita per fare la voce grossa in tutte le competizioni. Dall'altra i friulani, che navigano tra alti e bassi, ancora alla ricerca della miglior espressione targata Julio Velazquez.

Massimiliano Allegri ritrova Cristiano Ronaldo, fresco di squalifica in Europa, ma perde Rugani (frattura al secondo arco costale di sinistra, almeno 15 giorni di stop) e Khedira (problema al flessore della gamba sinistra, oggi altri esami). Recuperato invece De Sciglio, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Atto finale per Douglas Costa in versione stop forzato. Alla Continassa, però, regna l'abbondanza. E ancora una volta, la Signora scenderà in campo sfoggiando il capo più lussuoso.

L'allenatore livornese alla “Dacia Arena” dovrebbe tornare al 4-3-3. Questo, infatti, è il sistema di gioco che finora ha maggiormente convinto. I dubbi di formazione sono pochi, e ciò testimonia come Madama stia viaggiando con il pilota automatico. A difendere i pali ci sarà Szczesny. In difesa toccherà a Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo i protagonisti saranno Emre Can, Pjanic (o Bentancur) e Matuidi. In attacco spazio a Dybala (o Bernardeschi), Mandzukic e Ronaldo. Da monitorare l'opzione Bernardeschi, costantemente nelle grazie di Max, ma che a Udine verosimilmente non figurerà nell'assetto base. Se la dovesse spuntare l'ex Palermo, le partenze dall'inizio diventerebbero cinque di fila.

I padroni di casa, quindi, sono chiamati all'impresa. Numeri: in quattro delle ultime otto sfide contro l'Udinese in Friuli, Madama ha segnato quattro o più goal (ben 11 nelle ultime tre in ordine tempo). La Juventus non ha mai perso in trasferta nell'anno solare 2018 (17 partite, 14 vittorie e 3 pareggi); ed è l'unica squadra a essere imbattuta in tutte le manifestazioni fuori casa tra quelle presenti nei top 5 campionati europei sia nel 2017-18 sia nell'annata corrente.

Riflettori puntati – come sempre – su CR7. Il portoghese ha già effettuato 54 conclusioni in serie A, almeno 42 più di qualsiasi giocatore della Juventus finora.