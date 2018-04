Kolarov non si nasconde: "Vincere la Champions? Abbiamo il dovere di provarci"

L'esterno serbo Aleksandar Kolarov è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Roma: "Non siamo qui per caso".

E' tempo di prendere in mano la penna per scrivere la storia. Nonchè la spada, per la rivincita. La Roma è arrivata alla vigilia dell'andata delle semifinali con il Liverpool : i giallorossi di scena ad Anfield per un match atteso 34 anni, in attesa del decisivo ritorno previsto all'Olimpico mercoledì 2 maggio.

Domanda secca per Kolarov: "Secondo te questa Roma può vincere la Champions?". Risposta: "Se siamo arrivati fin qui ci dobbiamo provare. Adesso viene il bello, ma anche il duro. Abbiamo l'obbligo di provarci" #LiverpoolRoma — Renato Maisani (@RenatoMaisani) 23 aprile 2018

Insieme a Di Francesco in conferenza stampa ha parlato Aleksandar Kolarov : nonostante abbia giocato per sette stagioni con la maglia della nuova big europea Manchester City, il terzino serbo ha giocato le semifinali in una sola stagione. Causa dei grossi problemi in Champions dei Citizens.

"Col Barcellona abbiamo fatto una grande partita giocando insieme, lo faremo anche con il Liverpool" le parole di Kolarov dalla sala stampa di Anfield. "Solo così potremo fare grandi cose, non dovremo pensare a Salah ma a tutti gli avversari in campo".

Kolarov gonfia il petto e ricorda i meriti dei giallorossi: "Non mi ero posto obiettivi quando sono venuto alla Roma, volevo solo vincere ogni gara possibile. Non siamo qui per caso, abbiamo dimostrato di essere a questo livello. Siamo pronti, vogliamo fare due grandi partite".

Ma la Roma può vincere la Champions? Kolarov non usa giri di parole: "Se siamo arrivato qui ci dobbiamo provare. Ora arriva il bello, ma anche la parte dura. Se siamo qui abbiamo il dovere di provarci, siamo arrivati in semifinale meritatamente".

Dopo averne superato dieci, ora la Roma è a tre gare dal vincere il trofeo più importante della propria storia: i tifosi giallorossi ci credono, ma anche in caso di sconfitta in semifinale o in finale, insieme al rammarico ci sarà il grande applauso corale per l'incredibile stagione.