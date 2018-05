Kluivert jr all'Ajax: "Vogliono che rinnovi solo per vendermi"

Kluivert junior: "L'Ajax vuole che rinnovi, ma solo per vendermi. Io volevo restare, non mi interessano i soldi ma il calcio e diventare il migliore".

Justin Kluivert e l'Ajax sono ai ferri corti. A confermarlo, ai microfoni di De Volkskrant, è stato il diretto interessato, che nella stagione 2017-2018 di Eredivisie ha collezionato 30 partite e 10 goal.

A Kluivert jr sarebbe piaciuto restare ai Lancieri oltre la scadenza del suo contratto, ma l'accusa nei confronti della società è quella di voler prolungare solamente per monetizzare maggiormente da una futura cessione. "Non capisco cosa vuole l'Ajax, solamente che estendo il mio contratto in maniera tale che possano chiedere di più a chi mi vorrà?

La mia intenzione era quella di restare, ma è successo tanto ultimamente. La gente pensa che si tratti di soldi, ma tutti sanno che non mi interessa il denaro ma il mio unico obiettivo è quello di migliorare me stesso. Voglio diventare il migliore del mondo".

La dirigenza viene accusata di aver attuato un comportamento scorretto. "Mi sento sotto pressione, la cosa più importante per l'Ajax è che devo estendere il mio contratto. Mi è stato detto che o firmo o posso andare via. Non si tratta di calcio, ma di denaro. Ci sono state troppe speculazioni, il vaso è colmo".