Khedira di nuovo k.o: risentimento alla coscia, in dubbio per Udinese-Juventus

Non c'è pace per Khedira, che dovrebbe saltare la prossima gara di campionato. Fuori causa per la sfida contro Udinese anche Rugani.

Perno importantissimo per la Juventus degli ultimi anni, con la quale ha rinnovato poche settimane fa, Sami Khedira non è però certo un giocatore alla Cristiano Ronaldo o alla Callejon, ovvero di quella categoria che fa rumore ogni qual volta rimane fuori dal campo. Il tedesco è infatti spesso infortunato per problemi alla caviglia, al ginocchio, alla coscia. Come quello capitato in Champions.

Khedira ha infatti rimediato un nuovo risentimento al flessore della coscia sinistra. Il tedesco era già rimasto fuori per una distrazione ai flessori della stessa coscia, costretto a saltare le sfide contro Frosinone, Bologna e Napoli per poi giocare la parte finale della gara contro lo Young Boys.

Il centrocampista ex Real Madrid verrà valutato nella giornata odierna o al massimo domani, per poi capire quanto dovrà rimanere fuori. Sembra improbabile vederlo comunque in campo nella gara contro l'Udinese, più plausibile un ritorno dopo la sosta che arriverà dopo il prossimo turno di campionato.

Chi dovrà sicuramente saltare Udinese-Juventus è invece Rugani, out per la trasferta dell'ottava giornata di campionato a causa di una frattura al secondo arco costale di sinistra. Il difensore bianconero verrà valutato nei prossimi giorni: non sono ancora chiari i tempi di recupero.

Contro l'Udinese dunque Allegri non potrà avere nè Douglas Costa, nè Rugani, ma molto probabilmente anche Khedira rimarrà fuori dai convocati. Notizia positiva ovviamente il ritorno di Cristiano Ronaldo dopo la squalifica di Champions, titolare insieme a Bernardeschi e Mandzukic.

A centrocampo la Juventus proporrà Pjanic e Matuidi, con Bentancur che partirà dalla panchina alla pari di Emre Can e dello stesso Khedira se dovesse recuperare dal k.o rimediato contro lo Young Boys. In difesa, con il 4-3-3, spazio per i titolari Chiellini e Bonucci. Per raggiungere la decima vittoria su dieci incontri.